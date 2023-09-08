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  1. В Украине

Нацбанк обновил требования по деятельности страховых посредников

13:04, 8 сентября 2023
В НБУ сообщили, что процесс обновления регулирования будет проходить в два этапа.
Нацбанк обновил требования по деятельности страховых посредников
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Национальный банк Украины сообщил, что вводит обновленные требования по регистрации и деятельности страховых посредников. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Процесс обновления регулирования будет проходить в два этапа:

на первом этапе – с 1 января 2024 года – вступит в силу Положение о регистрации страховых и перестраховых брокеров и условия осуществления посреднической деятельности в сфере страхования (далее – Положение), обновленное в соответствии с требованиями заключительных положений нового Закона Украины «О страховании», который будет введен в действие с 01 января 2024;

на втором этапе – с 1 января 2025 г. – предусмотрено концептуальное обновление подходов к регулированию посреднической деятельности в сфере страхования в соответствии с требованиями Директивы 2016/97/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС от 20 января 2016 г. о реализации страховых продуктов. Среди ключевых новаций – введение регулирования, регистрации и повышения требований к квалификации и обучение всех категорий страховых посредников, в том числе страховых агентов и работников страховки, реализующих страховые продукты.

Обновленное в пределах первого этапа Положение предусматривает:

уточнение перечня страховых посредников, на которые будут распространяться требования акта, в частности включение в категорию страховых агентов физических лиц-предпринимателей;

расширение возможностей представительств брокеров-нерезидентов осуществлять зачисление и перечисление страховых (перестраховых) премий головному офису брокера-нерезидента;

право исключать из государственного реестра страховых и перестраховых брокеров лиц, связанных со страной-агрессором;

установление фиксированных сроков представления брокерами в Национальный банк опросника (до 30 октября 2023) и обязательства о приведении деятельности в соответствие с требованиями Положения (до 31 декабря 2023).

Требования по посреднической деятельности брокерами-нерезидентами по заявительному принципу в соответствии с обновленным Положением остались неизменными.

Постановление Правления Национального банка от 05 сентября 2023 г. № 109 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам регистрации страховых и перестраховых брокеров и условий осуществления посреднической деятельности в сфере страхования» вступает в силу с 08 сентября 2023 г., обновлено Положение – с 01 января 2024 года:

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