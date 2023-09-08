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  1. В Україні

Нацбанк оновив вимоги щодо діяльності страхових посередників

13:04, 8 вересня 2023
У НБУ повідомили, що процес оновлення регулювання відбуватиметься у два етапи.
Нацбанк оновив вимоги щодо діяльності страхових посередників
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Національний банк України повідомив, що запроваджує оновлені вимоги щодо реєстрації та діяльності страхових посередників. Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Процес оновлення регулювання відбуватиметься у два етапи:

на першому етапі – з 1 січня 2024 року – набере чинності Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування (далі – Положення), оновлене відповідно до вимог прикінцевих положень нового Закону України «Про страхування», який буде введено в дію з 01 січня 2024 року;

на другому етапі – з 1 січня 2025 року – передбачено концептуальне оновлення підходів до регулювання посередницької діяльності у сфері страхування відповідно до вимог Директиви 2016/97/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 20 січня 2016 року про реалізацію страхових продуктів. Серед ключових новацій – запровадження регулювання, реєстрації та підвищення вимог до кваліфікації і навчання всіх категорій страхових посередників, у тому числі страхових агентів та працівників страховка, які реалізують страхові продукти.

Оновлене в межах першого етапу Положення передбачає:

уточнення переліку страхових посередників, на яких поширюватимуться вимоги акта, зокрема включення до категорії страхових агентів фізичних осіб-підприємців;

розширення можливостей представництв брокерів-нерезидентів здійснювати зарахування та перерахування страхових (перестрахових) премій головному офісу брокера-нерезидента;

право виключати з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів осіб, пов’язаних з країною-агресором;

установлення фіксованих строків подання брокерами до Національного банку  опитувальника (до 30 жовтня 2023 року) та зобов’язання про приведення діяльності у відповідність до вимог Положення (до 31 грудня 2023 року).

Вимоги щодо здійснення посередницької діяльності брокерами-нерезидентами за заявницьким принципом згідно з оновленим Положенням залишилися незмінними.

Постанова Правління Національного банку від 05 вересня 2023 року № 109 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань реєстрації страхових і перестрахових брокерів та умов провадження посередницької діяльності у сфері страхування» набирає чинності з 08 вересня 2023 року, оновлене Положення – з 01 січня 2024 року:

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