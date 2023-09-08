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В законе о госслужбе установили, что особенности оплаты труда работников судов, ВККС, ГСА и ВСП определяются законом о судоустройстве

Соответствующую норму внесли в принятый закон о создании Службы дисциплинарных инспекторов.

Лакмусовой бумагой станет восстановление электронных деклараций и принятие закона с новым определением политически значимых лиц – посол ЕС о борьбе с коррупцией

Зависит от того, как Украина будет выполнять «домашнее задание» – Посол ЕС прокомментировал перспективы Украины на пути в ЕС.

Чиновники, которые успеют найти в своих декларациях ложь раньше НАПК, смогут предоставить обязательные для рассмотрения НАПК объяснения

У чиновников, успевших сами найти в своих декларациях ложь, будет шанс исправиться после истечения срока на предоставление исправленной декларации.

Верховный Суд: хотя и свобода передвижения может быть ограничена только законом, но способ реализации государством прав и свобод граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов

Хотя и нет такого закона, который непосредственно устанавливал бы ограничения права студента свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав и свобод его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, - КАС ВС.

Обличитель коррупции имеет право на вознаграждение 10% от размера взятки или от нанесенного государству ущерба, но далеко не всегда его получит

Разоблачители могут получить от 1,34 млн грн до 20,1 млн грн по состоянию на 2023 год.

  1. В мире
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В Мексике Верховный суд декриминализировал аборты

17:23, 8 сентября 2023
Новое постановление легализует аборты во всех 32 штатах.
В Мексике Верховный суд декриминализировал аборты
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Верховный суд Мексики декриминализировал аборты по всей стране. Как пишет «ВВС», новое постановление легализует аборты во всех 32 штатах.

Решение было вынесено через два года после того, как суд поддержал обжалование действующего закона в северном штате Коауила. Верховный Суд признал, что уголовное наказание за прерывание беременности является неконституционным.

«В случаях изнасилования ни одну девушку нельзя заставить стать матерью - ни государство, ни ее родители, ни ее опекуны», - сказал председатель Верховного суда Артуро Залдивар.

Решение суд принял 6 сентября.

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