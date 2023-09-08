В Мексике Верховный суд декриминализировал аборты

Новое постановление легализует аборты во всех 32 штатах.

Верховный суд Мексики декриминализировал аборты по всей стране. Как пишет «ВВС», новое постановление легализует аборты во всех 32 штатах.

Решение было вынесено через два года после того, как суд поддержал обжалование действующего закона в северном штате Коауила. Верховный Суд признал, что уголовное наказание за прерывание беременности является неконституционным.

«В случаях изнасилования ни одну девушку нельзя заставить стать матерью - ни государство, ни ее родители, ни ее опекуны», - сказал председатель Верховного суда Артуро Залдивар.

Решение суд принял 6 сентября.

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