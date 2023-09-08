Украинским военным объяснили, засчитывается ли служба в стаж работы

Зачисление срока службы происходит на льготных условиях.

Время пребывания на военной службе засчитывается в страховой стаж и стаж работы. При этом зачисление срока службы производится на льготных условиях, пояснили в Министерстве юстиции.

Отмечается, что в стаж работы относят военную службу и пребывание в партизанских отрядах и объединениях, службу в органах государственной безопасности и органах внутренних дел, независимо от места прохождения службы.

При этом статьей 2 Закона Украины «Об общей воинской обязанности и военной службе» и статьей 8 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предусмотрено, что время прохождения военной службы засчитывается гражданам в общий трудовой стаж, в стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы.

Кроме этого, 2 июня 2005 года Верховной Радой принят закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о зачислении в стаж работы, дающего право на пенсию на льготных условиях, времени прохождения срочной военной службы", вступившего в силу с 1 января 2006 года.

Ранее сообщалось, можно ли предоставить ежегодный отпуск мобилизованному работнику.

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