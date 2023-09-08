Польша запретила перевозить через границу продукты питания

Украинцам запретили везти в Польшу продукты питания, в противном случае – их завернут в Украину.

Источник фото: upmp.news

Украинцам, которые пересекают польскую границу на выезде из Украины строго запрещается перевозить с собой продукты питания, – сообщает Львовская таможня ссылаясь на польскую сторону.

Запрет касается таких продуктов: бутерброды, овощи, фрукты, рыбу, мясные, молочные и хлебобулочные изделия и другие продукты.

Из разрешенного только: вода, консервы в металлических или стеклянных банках, 2 пачки сигарет, алкоголь в разрешенных нормах.

При выявлении нарушений граждане и их транспортные средства будут возвращены в Украину.

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