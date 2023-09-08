Обмеження потоку туристів в «сезони»: Венеція вводить плату за в'їзд з 2024 року

Платити за в’їзд до Венеції муситиме кожна фізична особа віком від 14 років.

Джерело фото: TripHearts

Влада Венеції остаточно узгодила деталі щодо введення плати для туристів за в'їзд в місто. Рішення повинна остаточно затвердити міська рада 12 вересня 2023 року, – повідомляється на офіційному муніципальному сайті.

Плата буде впроваджена в рамках нової системи управління туристичними потоками, які направляються в історичну частину муніципалітету Венеції та на маленькі острови Венеціанської лагуни. Основною метою цього заходу є обмеження щоденного потоку туристів в певні періоди року, з огляду на унікальність і вразливість міста.

Згідно з рішенням, плату за доступ до міста буде сплачувати кожна фізична особа віком від 14 років, яка не входить до категорій осіб, звільнених від сплати. Загалом оплату будуть вимагати від денних відвідувачів.

Однак існують категорії осіб, які будуть звільнені від оплати. Сюди включаються мешканці муніципалітету Венеції, працівники, студенти різних освітніх закладів, пасажири, а також ряд інших осіб, передбачених регуляціями.

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