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Родители школьников имеют право выбирать любую форму обучения — МОН

22:42, 12 сентября 2023
Дети могут ходить очную, семейную, экстернатную или дистанционную форму обучения.
Родители школьников имеют право выбирать любую форму обучения — МОН
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Министерство образования и науки Украины сообщило, что школы обязаны обеспечивать семейную, экстернатную и дистанционную формы обучения, а родители учащихся имеют право выбирать любую из них. Об этом сказано в пресс-службе ведомства.

«В последнее время участились обращения родителей школьников по поводу того, что школы отказывают им в зачислении или переводе детей на семейную, экстернатную и дистанционную формы обучения. В связи с этим Министерство образования и науки информирует: украинскими школами обеспечиваются эти формы обучения, и родителям учеников и учениц предоставлено право выбирать любую из них», - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно законодательству, полное общее среднее образование можно предоставлять в очной (дневной), дистанционной, сетевой, экстернатной, семейной (домашней) формах или в форме педагогического патронажа, а управления в сфере образования и школы должны обеспечить обучение по этим формам по требованию родителей или других законных представителей ребенка.

«Не каждая школа в Украине способна обеспечить дистанционную форму получения образования. В случае, если в школе, где учится ребенок, нет такой возможности, родителям или другим законным представителям ученика/ученицы нужно обратиться в местный орган управления образованием с просьбой предложить другую школу для дистанционного обучения», - подчеркнули в ведомстве.

В Минобразования отметили, что заведения общего среднего образования не имеют права отказывать учащимся в зачислении или переводе на другую форму обучения. Кроме того, школы могут зачислять детей для обучения по индивидуальной форме, независимо от наличия свободных мест в классе.

Ранее сообщалось, что школьники за границей смогут изучать украинский компонент образовательных программ — утвержден приказ.

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