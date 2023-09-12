Нужен ли Украине специальный инспектор от США для надзора и контроля, - NYT

Некоторые республиканцы настаивают на назначении специального генерального инспектора для Украины, по примеру офиса, созданного для Афганистана, - New York Times.

Специальный генеральный инспектор по вопросам реконструкции Афганистана (SIGAR) Джон Сопко выступает во время слушаний относительно вывода США из Афганистана, 19 апреля 2023 г., Вашингтон Источник фото: washtimes.com

Некоторые республиканцы выступают за назначение специального инспектора по Украине, подобного офису, созданному в свое время США для Афганистана. Об этом идет речь в статье New York Times члена редакционной коллегии, писавшей репортажи из Афганистана Фары Стокман.

Как известно, для Афганистана в свое время был назначен Специальный генеральный инспектор по реконструкции (SIGAR), который являлся ведущим надзорным органом правительства США по реконструкции Афганистана. Конгресс создал Офис специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана для обеспечения независимого и объективного надзора за фондами восстановления. SIGAR должен проводить аудит, инспекции и расследование для повышения эффективности и результативности программ реконструкции, а также для выявления и предотвращения расточительства, мошенничества и злоупотребления средствами налогоплательщиков. SIGAR также имел горячую линию, позволявшую сообщать о подозрении в мошенничестве.

Как отмечает автор, Украина в борьбе с коррупцией прогрессирует, и это большой подвиг среди горячей войны. Но, по данным Transparency International, она все еще является второй наиболее коррумпированной страной в Европе после рф.

Автор упоминает о задержании экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева, «банке Чауса», а также о том, что «антикоррупционные органы в Украине не в восторге от того, как Игоря Коломойского взяли под стражу».

«Бюро готовилось преследовать его по более серьезным обвинениям. Украинскому народу следует аплодировать и поддерживать за борьбу с коррупцией. В знак поддержки Белый дом недавно встретился с делегацией антикоррупционных групп (имеется в виду визит руководства НАБУ, САП и ВАКС в Вашингтон – прим. ред).

Но есть опасность, что эти аресты ослабят американский энтузиазм по поводу войны. Некоторые республиканцы настаивают на назначении специального генерального инспектора для Украины, по типу офиса, созданного для Афганистана», - говорится в статье.

Впрочем, как указывает автор, прежде чем потратить огромные средства на нового генерального инспектора, американским бюрократам следует вспомнить уроки Афганистана.

«Мы должны усилить поддержку украинских расследователей, которые могут требовать ответственности от своего правительства всегда, а не создавать американское агентство, которое со временем исчезнет.

Это, пожалуй, самый большой урок Афганистана. Мы потерпели неудачу в Афганистане не потому, что не смогли остановить коррупцию. Мы потерпели неудачу, потому что не развивали афганские институты, которые могли бы выстоять после вывода сил США.

Американцы были настолько озабочены искоренением коррупции, что они микроменеджили все, создав теневое правительство — укомплектованное временными высокооплачиваемыми консультантами, подчинявшимися Вашингтону.

Они писали отличные отчеты, но не были подотчетными людям, которые были самыми важными: афганцам.

Специальный генеральный инспектор по реконструкции Афганистана признал это в отчете, опубликованном в этом году: «Чтобы контролировать коррупцию, – говорилось в нем, американцы взяли под контроль все больше и больше процессов, – что, в свою очередь, привело к отсутствию афганской миссии и логистической самостоятельности афганцев».

Было бы лучше тратить гораздо меньше денег в Афганистане, но таким образом, чтобы расширить полномочия местных лидеров. Вместо этого мы потратили более триллиона долларов на войну, которая закончилась катастрофически. Имеет ли значение то, что у нас был специальный генеральный инспектор, прекрасно задокументировавший катастрофу?

Украина, конечно, другое место. «Американских ботинок» там еще нет. Насколько мы можем судить, мешки с наличными деньгами не доставляются военным лидерам и политикам, как это было в Афганистане. Похоже, в коррупционных скандалах замешаны украинские средства, а не деньги США. Но уроки Афганистана не утрачены для украинцев», - говорится в статье New York Times.

Также автор упоминает цитату из статьи для Foreign Affairs, утверждавшей, что страны-доноры должны сотрудничать с местными украинскими государственными структурами для восстановления страны вместо того, чтобы использовать «большие армии» из иностранных подрядчиков и неправительственных организаций: «Такие методы подрывают местные институты управления, не только извлекая из них лучших талантов, но и предоставляя иностранцам больше влияния на происходящее в общинах, чем людям, живущим там».

«Когда война в Украине наконец-то закончится, деньги на восстановление страны, скорее всего, превысят все, что мы видели за свою жизнь. В это время начнется настоящий ажиотаж. Украинским институтам и надзорным организациям лучше быть готовыми», - заключает автор.

Автор: Наталя Мамченко

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