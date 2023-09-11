На Ивано-Франковщине суд вынес приговор офицеру, который побил военнослужащего

В апреле в интернете появилось видео, на котором офицер нецензурно ругается и наносит телесные повреждения военнослужащему.

Источник фото: dbr.gov.ua

Ивано-Франковский городской суд вынес приговор офицеру, который избил солдата срочной службы. Его приговорили к 1,5 годам содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

В середине апреля в интернете появилось видео, на котором офицер нецензурно ругается и наносит телесные повреждения военнослужащему.

За расследование взялись работники ГБР. Как выяснило следствие, офицер применил силу к подчиненному после того, как солдат сделал ему замечания за ненормативную лексику.

В мае после завершения расследования обвинительный акт был направлен в суд. Суд признал офицера виновным в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенные в условиях военного положения (ст. 426-1 ч. 5 УК Украины).

«Учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и то, что он привлекается к ответственности впервые, суд решил назначить ему 1,5 года содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих», - говорится в сообщении Бюро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.