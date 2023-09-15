Занял должность в оккупационной администрации Мариуполя: сообщено о подозрении коллаборанту

Подозреваемый выполняет организационно-распорядительные функции в созданном государством-агрессором органе на временно оккупированной территории Донецкой области.

Правоохранители сообщили о подозрении 53-летнему гражданину Украины по факту добровольного занятия должности в незаконном органе власти, созданном на временно оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, подозреваемый, уроженец Донецкой области, после захвата г. Мариуполь Донецкой области вооруженными формированиями рф, с целью установления и утверждения временной оккупации части территории Украины, наладил сотрудничество с государством-агрессором и добровольно согласился занять должность в незаконном органе оккупационной администрации.

«Трудоустроившись на должность так называемого «начальника отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Мариуполя», подозреваемый выполняет организационно-распорядительные функции в созданном государством-агрессором органе на временно оккупированной территории Донецкой области.

Коллаборант взаимодействует со средствами массовой информации, участвует в пропагандистских роликах с целью формирования среди местного населения и мирового сообщества впечатления о легитимности действий оккупационных властей», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что подозреваемый продолжает занимать указанную должность в незаконном органе власти. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что задержали коллаборанта, который вступил в «мвс рф» и фабриковал дела против украинцев.

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