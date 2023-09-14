Украинские пилоты практикуют полеты на истребителях Gripen – СМИ

Украинских пилотов допустили к тестовым полетам на истребителях Gripen в Швеции.

Источник фото: Милитарный

Украинских летчиков допустили к тестовым полетам на истребителях Gripen. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, – пишет Aftonbladet.

«Ориентационная подготовка завершена, и согласно докладу, который я получил от Сил обороны, подготовка прошла хорошо», – сказано в заявлении.

Отмечается, что в ориентационную подготовка входят испытательные полеты как на самолетах, так и на тренажерах, а также инструктажи для наземного персонала.

«Как мы уже заявляли ранее, мы не исключаем отправку Gripen в Украину, но опыт, полученный во время учебной программы, сейчас должен стать основой для текущей работы по определению условий для этого», – добавил Йонсон.

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