Депутаты Германии в письме Шольцу требуют передать Украине ракеты Taurus

Депутаты Бундестага требуют от правительства Германии передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Источник фото: Deutscher Bundestag

Депутаты Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Свободные демократы), Антон Гофрайтер (фракции «Зеленые») и Андреас Шварц (СДПГ) написали письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу и министру обороны Борису Писториусу с требованием поставки в Украину систем «Taurus», – сообщает Tagesschau.

Накануне встречи Контактной группы в формате «Рамштайн», немецкие депутаты заявили о необходимости предоставления Украине дополнительных обязательств в вопросе помощи в борьбе с россией.

«Украина нуждается в крылатых ракетных комплексах Taurus, которые есть на вооружении Бундесвера, для того, чтобы целенаправленно ослабить российскую военную логистику», – говорится в письме нардепов.

По словам депутатов, представители украинского правительства в личных разговорах заверили их в том, что эти ракеты будут использоваться исключительно на территории Украины. Однако в письме указано, что особенно важно обеспечить устойчивость украинских войск.

«Для этого нужны, в частности, запасные части для уже поставленных систем и поддержка в ремонте этих систем», – добавляют народные избранники.

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