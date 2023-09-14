Депутати Німеччини в листі Шольцу вимагають передати Україні ракети Taurus

Депутати Бундестагу вимагають від Уряду Німеччини передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Джерело фото: Deutscher Bundestag

Депутати Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн (Вільні демократи), Антон Гофрайтер (фракції «Зелені») та Андреас Шварц (СДПН) написали листа до канцлера Німеччини Олафа Шольца та міністра оборони Бориса Пісторіуса з вимогою поставки в Україну систем «Taurus», – повідомляє Tagesschau.

Напередодні зустрічі Контактної групи у форматі «Рамштайн», німецькі депутати заявили про необхідність надання Україні додаткових зобов'язань у питанні допомоги в боротьбі з росією.

«Україна потребує крилатих ракетних комплексів Taurus, які є на озброєнні Бундесверу, для того, щоб цілеспрямовано послабити російську військову логістику», – йдеться в листі нардепів.

За словами депутатів, представники українського уряду в особистих розмовах завірили їх у тому, що ці ракети будуть використовуватися виключно на території України. Однак в листі зазначено, що особливо важливо забезпечити стійкість українських військ.

«Для цього потрібні, зокрема, запасні частини для вже поставлених систем і підтримка в ремонті цих систем», – додають народні обранці.

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