Українські пілоти практикують польоти на винищувачах Gripen – ЗМІ

Українських пілотів допустили до тестових польотів на винищувачах Gripen у Швеції.

Джерело фото: Мілітарний

Українських льотчиків допустили до тестових польотів на винищувачах Gripen. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, – пише Aftonbladet.

«Орієнтаційна підготовка завершена, і згідно з доповіддю, яку я отримав від Сил оборони, підготовка пройшла добре», – сказано в заяві.

Зазначається, що в орієнтаційну підготовка входять випробувальні польоти як на літаках, так і на тренажерах, а також інструктажі для наземного персоналу.

«Як ми вже заявляли раніше, ми не виключаємо відправку Gripen в Україну, але досвід, отриманий під час навчальної програми, зараз має стати основою для поточної роботи з визначення умов для цього», – додав Йонсон.

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