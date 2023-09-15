Обійняв посаду в окупаційній адміністрації Маріуполя: повідомлено про підозру колаборанту

Підозрюваний виконує організаційно-розпорядчі функції у створеному державою-агресором органі на тимчасово окупованій території Донецької області.

Правоохоронці повідомили про підозру 53-річному громадянину України за фактом добровільного зайняття посади в незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Донецької області.

Як повідомила Київська міська прокуратура, підозрюваний, уродженець Донецької області, після захоплення м. Маріуполь Донецької області збройними формуваннями рф, з метою встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, налагодив співпрацю з державою-агресором та добровільно погодився обійняти посаду у незаконному органі окупаційної адміністрації.

«Працевлаштувавшись на посаду так званого «начальника отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Мариуполя», підозрюваний виконує організаційно-розпорядчі функції у створеному державою-агресором органі на тимчасово окупованій території Донецької області.

Колаборант взаємодіє з засобами масової інформації, бере участь у пропагандистських роликах з метою формування серед місцевого населення та світової спільноти враження про легітимність дій окупаційної влади», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що наразі підозрюваний продовжує обіймати вказану посаду у незаконному органі влади. Слідство триває.

Раніше ми писали, що затримали колаборанта, який вступив до «мвс рф» та фабрикував справи проти українців.

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