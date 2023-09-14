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ВП ВС переглянула справу про покарання водія за нетверезе водіння після рішення ЄСПЛ, який назвав порушенням відсутність прокурора у справі про адмінправопорушення

ЄСПЛ констатував порушення Конвенції через відсутність прокурора у справі про притягнення водія до адміністративної відповідальності за керування авто в стані сп'яніння: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

Усі наявні ресурси місцевої та центральної влади у 2024 році максимально будуть спрямуватися на військові потреби, – Роксолана Підласа

Новий держбюджет передбачатиме, що усі наявні ресурси місцевої та центральної влади у 2024 році максимально будуть спрямуватися на військові потреби.

Верховна Рада спростить порядок встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок

Втім, як зазначає ГНЕУ, прийняття законопроекту в такій редакції збільшує корупційні ризики, оскільки він не містить чітких та однозначних критеріїв, на підставі яких цільове призначення земельних ділянок може бути змінено.

Підставою для відступу від попередньої правової позиції є очевидна неправильність попереднього висновку – Велика Палата ВС

У Великій Палаті Верховного Суду пояснили, чому відбуваються відступи від попередніх правових позицій.

Пентагон надіслав в Україну спеціального представника та команду для нагляду за використанням допомоги США

За словами генерального інспектора Міністерства оборони США, високопоставлений представник США почав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу, який базуватиметься в посольстві США в Києві і контролюватиме допомогу США.

  1. В Україні

З'явилося відео удару по російському комплексу ППО «Тріумф» поблизу Євпаторії

15:03, 14 вересня 2023
Україна знищила російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю 1,2 млрд. доларів.
З'явилося відео удару по російському комплексу ППО «Тріумф» поблизу Євпаторії
Фото із соцмереж
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Як раніше повідомлялося, військова контррозвідка СБУ та ВМС України повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії. Внаслідок цього було знищено російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю 1,2 млрд доларів.

Місцеві жителі у соціальних мережах опублікували відео моменту прильоту по розташуванню комплексу ППО окупантів.

Як видно на відео, був приліт і після цього почалися вибухи.

Нагадаємо, ми писали про потужні вибухи у Євпаторії. 

Напередодні у тимчасово окупованому Севастополі сталися сильні вибухи. У ГУР підтвердили ураження великого десантного корабля і підводного човна. 

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