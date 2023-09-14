З'явилося відео удару по російському комплексу ППО «Тріумф» поблизу Євпаторії

Як раніше повідомлялося, військова контррозвідка СБУ та ВМС України повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії. Внаслідок цього було знищено російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю 1,2 млрд доларів.
Місцеві жителі у соціальних мережах опублікували відео моменту прильоту по розташуванню комплексу ППО окупантів.
Як видно на відео, був приліт і після цього почалися вибухи.
Нагадаємо, ми писали про потужні вибухи у Євпаторії.
Напередодні у тимчасово окупованому Севастополі сталися сильні вибухи. У ГУР підтвердили ураження великого десантного корабля і підводного човна.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.