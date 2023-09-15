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Надомна й дистанційна робота: у чому різниця

09:06, 15 вересня 2023
У податковій пояснили, чим відрізняються між собою надомна й дистанційна робота і як правильно оформити дистанційного працівника.
Надомна й дистанційна робота: у чому різниця
Фото: kadrovik.ua
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Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП нагадало, що роботодавці можуть перевести працівників на віддалені форми роботи: дистанційну або надомну. У відомстві також роз’яснили, чим ці форми відрізняються між собою і як правильно оформити дистанційного працівника.

Дистанційні працівники працюють у будь-якому місці за власним вибором. Водночас мають бути на зв’язку з роботодавцем за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Надомний працівник працює за місцем проживання або в інших визначених ним місцях поза приміщеннями роботодавця. Для такої роботи характерна закріплена робоча зона або технічні засоби, наприклад інструменти, приладдя для виробництва продукції, надання послуг або іншої роботи. Надомний працівник «прив’язаний» до вказаної в трудовому договорі адреси й може змінити її лише з дозволу роботодавця.

Режим роботи — ще одна відмінність. Надомний працівник зазвичай додержується загального режиму роботи підприємства. Тоді як на дистанційного правила внутрішнього трудового розпорядку не поширюються. Він/вона розподіляє робочий час на власний розсуд — може працювати хоч рано вранці, хоч пізно ввечері.

За обох форм віддаленої праці діють норми тривалості робочого часу:

нормальна тривалість — до 40 годин на тиждень;

скорочена (для певних категорій працівників) — до 24 або 36 годин на тиждень.

Раніше ми писали, чи вважається додатковим благом під час відрядження вартість квитка, в якому місцем вибуття є місце дистанційної роботи працівника.

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