Перезапуск Рахункової палати: 15 вересня розпочнуться конкурси на зайняття 11 посад

Відбудеться два конкурси на зайняття 7 та 4 посад Рахункової палати.

У четвер, 14 вересня, Комітет з питань бюджету Верховної Ради прийняв рішення оголосити з 15 вересня 2 конкурси на зайняття посад членів Рахункової палати. Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

Серед них:

конкурс на зайняття посад членів Рахункової палати, строк повноважень яких закінчується у березні 2024 року (наразі йдеться про 7 таких посад), встановивши строки подання документів на цей конкурс - з 15 вересня по 15 листопада 2023 року (тобто протягом 2 місяців);

повторний конкурс на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати (йдеться про 4 вакансії), встановивши строки подання документів на цей конкурс - з 15 вересня по 16 жовтня 2023 року (тобто протягом 1 місяця).

Членом Рахункової палати може бути громадянин України, віком від 30 до 65 років, який володіє державною мовою та однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою), має вищу освіту не нижче ступеня магістра, загальний стаж роботи не менше 7 років, стаж роботи у сфері державного аудиту, економіки, фінансів або права не менше 5 років та бездоганну ділову репутацію.

«Бюджетний комітет забезпечуватиме здійснення відповідних заходів цих конкурсів. За результатами таких заходів Верховна Рада під час пленарного засідання рейтинговим голосуванням визначатиме кандидатів з найбільшою кількістю голосів, яких потім буде призначати членами Рахункової палати на 6 років» - розповіла голова Комітету Роксолана Підласа.

Оголошення про умови проведення зазначених конкурсів будуть оприлюднені в газеті «Голос України» та на сайтах Верховної Ради і Комітету з питань бюджету 15 вересня 2023 року.

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