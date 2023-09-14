Майя Санду ухвалила рішення оголосити 16 вересня днем національної жалоби.

У віці 83 років помер перший президент Молдови Мірча Снєгур. Останні роки він тяжко хворів. Про це повідомляє молдовська служба Радіо Свобода.

Висловлюючи співчуття родині й усім, хто знав Снєгура, президентка Мая Санду розпорядилася організувати похорон першого голови держави з державними почестями й оголосити 16 вересня днем національної жалоби.

«Пан Снєгур жив в історичні часи і відіграв важливу роль у просуванні незалежності, свободи та суверенітету Молдови. Мірча Снєгур залишиться в нашій пам’яті як людина, яка стояла біля колиски Незалежності Молдови», – заявила Санду.

Снєгур був при владі з 1990 по 1997 рік.

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