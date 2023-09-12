МИД начал процедуру формирования Совещательной группы экспертов для отбора судей КСУ

МИД уже обратился с соответствующими письмами в международные организации, чтобы они подали кандидатуры в Совещательную группу экспертов, которая будет заниматься отбором будущих судей Конституционного Суда Украины.

В середине октября 2023 будет обнародован отчет Еврокомиссии с пакетом расширения. И в декабре Украина ожидает решения Европейского Совета по этому пакету расширения именно о старте переговоров. Об этом сообщил директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков.

«Фактически осталось две недели, чтобы выполнить наши задачи», - отметил он.

По его словам, уже началось формирование Совещательной группы экспертов, которые будут отбирать будущих судей Конституционного Суда Украины.

«Мы точно выполнили рекомендацию по введению конкурсного отбора в Конституционный Суд Украины.

Начата процедура формирования Совещательной группы экспертов, которая будет играть решающую роль в процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины. МИД уже обратился с соответствующими письмами в международные организации, чтобы они подали кандидатуры в Совещательную группу экспертов», отметил Александр Ильков.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 27 июля приняла в целом закон о конкурсном отборе на должность судьи Конституционного Суда Украины (законопроект 9322). Отбор будет проводиться с участием Совещательной группы экспертов. Половину из этих экспертов (трое из шести) составят делегированные международными организациями и Венецианской комиссией люди, которые будут иметь решающий голос при фильтрации кандидатов в КСУ.

Также, по словам Александра Илькова, в Еврокомиссии отреагировали на принятие парламентом закона об электронных декларациях.

«Что касается выполнения нашей антикоррупционной рекомендации, будем откровенны, есть определенные проблемы.

После принятия соответствующего решения парламента и реакция, которая была в обществе, не останется без внимания Европейской комиссии, мы находимся с ними в процессе консультаций. Они произвели предварительную оценку этих законопроектов. И я думаю, что те критические замечания, высказанные украинским обществом, с высокой долей вероятности будут озвучены и Европейской комиссией.

Это решение должно быть исправлено, и я думаю, парламент готов к этому», – добавил он.

Также, по его словам, одно из требований – это принятие закона в отношении политически значимых лиц.

Напомним, что дискуссии сейчас идут вокруг «пожизненного» статуса РЕР, в частности, народных депутатов, что будет означать для них пожизненные ограничения и финмониторинг.

Еще одна рекомендация касается антиолигархического законодательства. «Сначала закон об олигархах получил положительные отзывы от Еврокомиссии. Следом за нами соответствующие законы приняли Грузия и Молдова. Но потом появилось заключение Венецианской комиссии, которая уже предложила вместо введения специального закона с индивидуализированным подходом ввести специфические средства в разных сферах», - отметил Александр Ильков. В том числе, это специфические средства по урегулированию вопросов лоббирования на законодательном уровне, отчетности политических партий, прозрачности АМКУ.

Следует напомнить, что посол Евросоюза Матти Маасикас недавно отметил, что возобновление электронных деклараций чиновников и принятие закона с новым определением политически значимых лиц будет «лакмусовой бумажкой», что будет демонстрировать «решительность политического класса, стремление политиков действительно бороться с коррупцией».

Однако, при этом Матти Маасикас отметил, что «категорического требования» относительно публичности деклараций «нет».

«Мы понимаем особую ситуацию, мы понимаем, что во время полномасштабной войны должны быть ограничения, и в течение всего этого процесса мы очень открыто обсуждаем с украинскими партнерами, как найти здесь компромисс», - отметил он.

Вместе с тем после критики закона об электронном декларировании за то, что он не предусматривает мгновенного открытия всех деклараций чиновников, 12 сентября Президент Владимир Зеленский объявил, что ветирует этот закон.

Автор: Наталья Мамченко

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