Глава Нацагентства по аккредитации Сергей Костюк решил отомстить бизнесу за возбуждение уголовного дела

В ответ на многочисленные жалобы и заявление о преступлении руководитель Нацагентства по аккредитации Сергей Костюк решил «наказать» жалобщиков-предпринимателей остановкой деятельности.

Многочисленные разоблачения и публичные заявления международных партнеров не останавливают украинских коррупционеров от того, чтобы продолжать зарабатывать себе «на карман». Более того, благодаря бюрократии, кумовству и связям во власти они имеют все возможности мстить жалобщикам и обличителям.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по заявлению предпринимателей относительно действий главы Национального агентства по аккредитации Украины Сергея Костюка открыли уголовное производство за злоупотребление властью. До этого бизнес посылал многочисленные жалобы в Министерство экономики, которое, собственно, и назначило Костюка на должность в декабре 2022 года без каких-либо проверок, хотя должно было бы их провести, учитывая, что он уже был фигурантом коррупционного дела. Но эти заявления и жалобы были фактически проигнорированы, возможно, потому что государственным секретарем Минэкономики является хороший знакомый Костюка – Виталий Петрук.

Реакция Сергея Костюка на открытое уголовное дело не заставила себя ждать – он решил отомстить и остановить деятельность предприятия-заявителя.

Решение об остановке НААУ приняло после многочисленных жалоб испытательной лаборатории ООО «ДЖИ-АВТО» в Национальное агентство по аккредитации и Министерство экономики на умышленное затягивание процесса расширения сферы аккредитации, которые так и не были должным образом рассмотрены, поскольку в своем бездействии НААУ не видит никаких нарушений , а в Министерстве их «крышует» сам государственный секретарь – Виталий Петрук.

Следовательно, за 9 месяцев с момента подачи заявки на расширение сферы аккредитации в НААУ Агентство так и не смогло начать соответствующие работы. Находящиеся в НААУ документы соответствующие должностные лица НААУ «не могли найти», а ответственные за оформление и подписание документов сотрудники НААУ перманентно находились всем отделом вроде бы «в командировке».

Вместо того, чтобы наконец начать действовать в соответствии с Законом «Об аккредитации органов по оценке соответствия» и документами системы менеджмента НААУ, руководство НААУ в лице Сергея Костюка и заместителя директора по международному сотрудничеству – Красюка решили «отомстить» в присущей им манере.

Так, 8 сентября 2023 года НААУ, не имея на то никаких законных оснований, приняло решение «О временном приостановлении действия аттестата об аккредитации органа по оценке соответствия (ООВ) или части его сферы», ссылаясь якобы на рекомендацию Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с деятельностью органов по оценке соответствия.

В обосновании решения указали: «В связи с установлением факта, изложенного в пункте 11 Общего документа НААУ «Перечень грубых нарушений со стороны аккредитованного органа по оценке соответствия» и отсутствием анализа причин совершения грубого нарушения. То есть, по мнению НААУ, было установлено нарушение со стороны ООВ пункта 2.14 Генерального Соглашения об аккредитации с НААУ (не было немедленно проинформировано об изменениях, произошедших по ресурсам лаборатории).

Однако это не соответствует действительности, поскольку группой аудиторов НААУ, проводивших работы по мониторингу путем осуществления надзора, ни одного протокола несоответствия о нарушении ООО «ДЖИ-АВТО» пункта 2.14 Генерального Соглашения с НААУ составлено не было. В подтверждение безосновательности действий НААУ предприятие предоставило копии протоколов.

Кроме этого, согласно п.3.5.3.3 Методики «Проведение оценки на месте лабораторий и провайдеров проверки профессионального уровня» М-08.01.14, руководитель группы аудиторов должен был при выявлении в ходе оценки грубых нарушений со стороны ООВ в соответствии с Общим документом НААУ (3Д-08.00.35) уведомить руководство органа по оценке соответствия информацию о возможности принятия Решения НААУ об отказе в аккредитации или приостановке или отмене аттестата об аккредитации, что руководителем группы сделано не было. Об этом свидетельствует Протокол итогового совещания по проведению оценки на месте органа оценки соответствия на соответствие установленным требованиям испытательной лаборатории ООО «ДЖИ-АВТО» от 24.08.2023.

Отдельно следует отметить, что ООО «ДЖИ-АВТО» согласно п. 2.14 Генерального Соглашения и в соответствии с Методикой НААУ «Порядок подтверждения соответствия требованиям аккредитации в случае изменений в аккредитованном ООВ и сфере аккредитации» проинформировало НААУ об изменениях письмом от 31.08.2023 вместе с отчетом о проведении самооценки ООВ по форме вместе с копиями паспортов испытательных участков.

Таким образом, в действиях НААУ имеют место фальсификация результатов мониторинга путем осуществления надзора, пристрастные действия со стороны руководства НААУ в отношении испытательной лаборатории ООО «ДЖИ-АВТО» и принятие группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, незаконного решения о временной остановке деятельности предприятия.

Предприятие обратилось в НААУ и соответствующие органы с заявлением об отмене незаконного решения, требованием провести расследование фактов незаконных действий со стороны группы должностных лиц НААУ, в частности, по фальсификации результатов мониторинга.

На время проведения расследования, очевидно, следует отстранить от исполнения должностных обязанностей должностных лиц НААУ, приобщенных к принятию незаконного решения.

Следует заметить, что факты злоупотреблений со стороны Костюка и других сотрудников НААУ были освещены в сюжетах Право ТВ еще в мае-июне 2023 года (Как назначенного Минэкономики руководителя НААУ Сергея Костюка на работе искали, Как создать коррупцию в Нацагентстве по аккредитации, искусственно затягивая рассмотрение документов, Как заместитель руководителя Нацагентства по аккредитации Сидоренко с бизнесом коммуницирует: 90-тые отдыхают).

Также первый вице-премьер-министр - Министр экономики Юлия Свириденко еще 1 июня 2023 предоставила срочное поручение разобраться в ситуации вокруг возможных злоупотреблений в деятельности НААУ и его руководителя Сергея Костюка по обращениям бизнеса и СМИ.

Однако по состоянию на данный момент какой-либо публичный отчет относительно результатов проверки НААУ отсутствует, хотя она и проводилась. Госсекретарь Минэкономики Виталий Петрук по запросам СМИ «отписывается», что результаты проверки «оформляются».

Такое положение вещей лишь подтверждает в глазах украинцев и международных партнеров тот факт, что борьба с коррупцией в органах власти Украины так и не достигла конкретного результата и коррупционеры продолжают чувствовать себя достаточно вольготно.

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