Очільник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк вирішив помститися бізнесу за відкриття кримінальної справи

У відповідь на численні скарги та заяву про злочин керівник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк вирішив «покарати» скаржників-підприємців зупиненням діяльності.

Численні викриття та публічні заяви міжнародних партнерів не зупиняють українських корупціонерів від того, аби продовжувати заробляти собі «на кишеню». Більш того, завдяки бюрократії, кумівству та зв’язкам у владі вони мають всі можливості мститися скаржникам та викривачам.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», за заявою підприємців стосовно дій очільника Національного агентства з акредитації України Сергія Костюка відкрили кримінальне провадження за зловживання владою. До цього бізнес надсилав численні скарги до Міністерства економіки, яке, власне, й призначило Костюка на посаду в грудні 2022 року без будь-яких перевірок, хоча мало б їх провести, з огляду на те, що він вже був фігурантом корупційної справи. Але ці заяви та скарги були фактично проігноровані, можливо, через те, що державним секретарем Мінекономіки є добрий знайомий Костюка – Віталій Петрук.

Реакція Сергія Костюка на відкриту кримінальну справу не змусила себе чекати – він вирішив помститися і зупинити діяльність підприємства-заявника.

Рішення про зупинку НААУ ухвалило після численних скарг випробувальної лабораторії ТОВ «ДЖИ-АВТО» до Національного агентства з акредитації та Міністерства економіки на умисне затягування процесу розширення сфери акредитації, які так і не були належним чином розглянуті, бо в своїй бездіяльності НААУ не бачить жодних порушень, а в Міністерстві їх «кришує» сам державний секретар – Віталій Петрук.

Отже, за 9 місяців з моменту подачі заявки на розширення сфери акредитації до НААУ, Агентство так і не змогло розпочати відповідні роботи. Документи, які знаходяться в НААУ, відповідні посадові особи НААУ «не могли знайти», а відповідальні за оформлення та підписання документів співробітники НААУ перманентно перебували всім відділом начебто «у відрядженні».

Замість того, щоб нарешті розпочати діяти у відповідності з Законом «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» та документами системи менеджменту НААУ, керівництво НААУ в особі Сергія Костюка та заступника директора з міжнародного співробітництва – Красюка вирішили «помститися» в притаманній їм манері.

Так, 8 вересня 2023 року НААУ, не маючи на те жодних законних підстав, прийняло рішення «Про тимчасове зупинення дії атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності (ООВ) або частини його сфери», посилаючись начебто на рекомендацію Комісії з розгляду питань, пов'язаних з діяльністю органів з оцінки відповідності.

В обґрунтуванні рішення вказали: «У зв'язку із встановленням факту, викладеного в пункті 11 Загального документа НААУ «Перелік грубих порушень з боку акредитованого органу з оцінки відповідності» та відсутністю аналізу причин вчинення грубого порушення. Тобто, на думку НААУ, було встановлено порушення з боку ООВ пункту 2.14 Генеральної Угоди про акредитацію з НААУ (не було негайно проінформовано про зміни, що відбулися стосовно ресурсів лабораторії).

Однак це не відповідає дійсності, оскільки групою аудиторів НААУ, що проводили роботи з моніторингу шляхом здійснення нагляду, жодного протоколу невідповідності про порушення ТОВ «ДЖИ-АВТО» пункту 2.14 Генеральної Угоди з НААУ складено не було. На підтвердження безпідставності дій НААУ підприємство надало виданню копії протоколів.

Крім цього, у відповідності до п.3.5.3.3 Методики «Проведення оцінки на місці лабораторій та провайдерів перевірки професійного рівня» М-08.01.14, керівник групи аудиторів повинен був при виявленні в ході оцінки грубих порушень з боку ООВ відповідно до Загального документу НААУ (3Д-08.00.35) довести до відома керівництва органу з оцінки відповідності інформацію про можливість прийняття Рішення НААУ щодо відмови в акредитації або призупинення чи скасування атестату про акредитацію, що керівником групи зроблено не було. Про це свідчить Протокол підсумкової наради по проведенню оцінки на місці органу з оцінки відповідності на відповідність встановленим вимогам випробувальної лабораторії ТОВ «ДЖИ-АВТО» від 24.08.2023.

Окремо слід зазначити, що ТОВ «ДЖИ-АВТО» відповідно до п. 2.14 Генеральної Угоди та згідно з Методикою НААУ «Порядок підтвердження відповідності вимогам акредитації у разі змін в акредитованому ООВ та сфері акредитації» проінформувало НААУ про зміни листом від 31.08.2023 року разом з Звітом про проведення самооцінки ООВ за формою разом з копіями паспортів випробувальних дільниць.

Таким чином, в діях НААУ мають місце фальсифікація результатів моніторингу шляхом здійснення нагляду, упереджені дії з боку керівництва НААУ стосовно випробувальної лабораторії ТОВ «ДЖИ-АВТО» та прийняття групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконного рішення про тимчасове зупинення діяльності підприємства.

Підприємство звернулося до НААУ та відповідних органів із заявою про скасування незаконного рішення, вимогою провести розслідування фактів незаконних дій з боку групи посадовців НААУ, зокрема, щодо фальсифікації результатів моніторингу.

На час проведення розслідування, вочевидь, варто відсторонити від виконання посадових обов'язків посадових осіб НААУ, що були долучені до прийняття незаконного рішення.

Слід зауважити, що факти зловживань з боку Костюка та інших співробітників НААУ були висвітлені у сюжетах Право ТВ ще у травні-червні 2023 року (Як призначеного Мінекономіки керівника НААУ Сергія Костюка на роботі шукали, Як створити корупцію у Нацагентстві з акредитації, штучно затягуючи розгляд документів, Як заступник керівника Нацагентства з акредитації Сидоренко з бізнесом комунікує: 90-ті відпочивають).

Також перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки Юлія Свириденко ще 1 червня 2023 року надала термінове доручення розібратися у ситуації навколо можливих зловживань у діяльності НААУ і його очільника Сергія Костюка за зверненнями бізнесу та ЗМІ.

Однак станом на зараз будь-який публічний звіт стосовно результатів перевірки НААУ відсутній, хоча вона й проводилася. Держсекретар Мінекономіки Віталій Петрук на запити ЗМІ «відписується», що результати перевірки «оформлюються».

Такий стан речей лише підтверджує в очах українців та міжнародних партнерів той факт, що боротьба з корупцією в органах влади України так і не досягла конкретного результату, і корупціонери продовжують почувати себе досить вільно.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.