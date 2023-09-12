Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Head of the National Accreditation Agency Serhii Kostiuk decided to take revenge on business for opening a criminal case

In response to numerous complaints and a criminal complaint, the head of the National Accreditation Agency, Serhii Kostiuk, decided to punish the complaining entrepreneurs by suspending their activities.

Комітет Верховної Ради оголосив конкурс на три вакансії до Конституційного Суду

За квотою парламенту за допомоги Дорадчої групи з міжнародними експертами будуть шукати трьох суддів до КСУ.

ВП ВС переглянула справу про покарання водія за нетверезе водіння після рішення ЄСПЛ, який назвав порушенням відсутність прокурора у справі про адмінправопорушення

ЄСПЛ констатував порушення Конвенції через відсутність прокурора у справі про притягнення водія до адміністративної відповідальності за керування авто в стані сп'яніння: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

Усі наявні ресурси місцевої та центральної влади у 2024 році максимально будуть спрямуватися на військові потреби, – Роксолана Підласа

Новий держбюджет передбачатиме, що усі наявні ресурси місцевої та центральної влади у 2024 році максимально будуть спрямуватися на військові потреби.

Верховна Рада спростить порядок встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок

Втім, як зазначає ГНЕУ, прийняття законопроекту в такій редакції збільшує корупційні ризики, оскільки він не містить чітких та однозначних критеріїв, на підставі яких цільове призначення земельних ділянок може бути змінено.

  1. В Україні

СБУ повідомила про нову підозру Марині Захаровій, яка очолила так званий «виборчком Херсонської області рф»

23:40, 12 вересня 2023
Зазначається, що вона є однією з головних організаторів фейкового плебісциту Кремля в окупованих районах Херсонської області.
СБУ повідомила про нову підозру Марині Захаровій, яка очолила так званий «виборчком Херсонської області рф»
Фото: СБУ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Служба безпеки задокументувала нові злочини колаборантки Марини Захарової, яка очолює так звану «центральну виборчу комісію» у тимчасово захопленій частині Херсонщини. 

Як повідомляється, вона є однією з головних організаторів фейкового плебісциту Кремля в окупованих районах області на початку вересня цього року.

Раніше їій повідомили про підозру за сприяння агресору у проведенні на території регіону псевдореферендуму рф у 2022 році.

Тоді Захарова отримала від гауляйтера Сальдо «орден пошани» за особистий «внесок» у поширення окупаційного режиму на півдні України.

Цього разу вона так само виконувала завдання Москви щодо створення видимості «виборчого процесу» та його фальсифікації на користь кандидатів-маріонеток кремля.

Повідомляється, що за ініціативи Захарової представники «тервиборчкомів» спільно з озброєними загарбниками здійснювали подворові обходи по оселях місцевих жителів та «вибивали» з них «голоси».

Для організації незаконної діяльності вона залучила свого «заступника» Сергія Висотіна і так званого «секретаря виборчкому» Ірину Кравченко.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом ворожим поплічникам про підозру у колабораційній діяльності.

Оскільки вони переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій частині півдня нашої держави, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

 Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду