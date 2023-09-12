СБУ повідомила про нову підозру Марині Захаровій, яка очолила так званий «виборчком Херсонської області рф»

Зазначається, що вона є однією з головних організаторів фейкового плебісциту Кремля в окупованих районах Херсонської області.

Фото: СБУ

Служба безпеки задокументувала нові злочини колаборантки Марини Захарової, яка очолює так звану «центральну виборчу комісію» у тимчасово захопленій частині Херсонщини.

Як повідомляється, вона є однією з головних організаторів фейкового плебісциту Кремля в окупованих районах області на початку вересня цього року.

Раніше їій повідомили про підозру за сприяння агресору у проведенні на території регіону псевдореферендуму рф у 2022 році.

Тоді Захарова отримала від гауляйтера Сальдо «орден пошани» за особистий «внесок» у поширення окупаційного режиму на півдні України.

Цього разу вона так само виконувала завдання Москви щодо створення видимості «виборчого процесу» та його фальсифікації на користь кандидатів-маріонеток кремля.

Повідомляється, що за ініціативи Захарової представники «тервиборчкомів» спільно з озброєними загарбниками здійснювали подворові обходи по оселях місцевих жителів та «вибивали» з них «голоси».

Для організації незаконної діяльності вона залучила свого «заступника» Сергія Висотіна і так званого «секретаря виборчкому» Ірину Кравченко.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом ворожим поплічникам про підозру у колабораційній діяльності.

Оскільки вони переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій частині півдня нашої держави, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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