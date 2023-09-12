У Рівному знайшли водія Ford Mustang, який «дрифтував» перед світлинами полеглих захисників

Поліцейські знайшли і притягнули до відповідальності чоловіка.

У Рівному водій на автомобілі Ford Mustang «дрифтував» перед світлинами полеглих захисників. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він зазначив, що поліцейські знайшли і притягнули до відповідальності чоловіка.

«У Рівному ми вчора знайшли і притягнули до відповідальності цього … 21-річного водія Ford Mustang, який "дрифтував" на вулиці Соборній перед світлинами наших полеглих захисників.

Схиліть голови та вшануйте пам'ять про полеглих, коли проходите повз і не забувайте, якою ціною дається свобода — ціною життя наших людей», - підкреслив Білошицький.

Раніше ми писали, що депутати пропонують ввести покарання за дрифт.

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