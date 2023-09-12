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  1. В Україні

СБУ викрила ексдиякона УПЦ МП, який під виглядом «церковних місіонерів» відправляв ухилянтів за кордон

20:16, 12 вересня 2023
Повідомляється, що він підробляв «списки місіонерів», які нібито від імені керівника єпархії мають їхати за кордон у справах релігійної громади.
СБУ викрила ексдиякона УПЦ МП, який під виглядом «церковних місіонерів» відправляв ухилянтів за кордон
Фото: СБУ
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СБУ затримала колишнього диякона Одеської єпархії УПЦ (МП), який допомагав ухилянтам виїжджати до країн Євросоюзу під виглядом церковних кліриків. 

Як повідомляється, для реалізації оборудки фігурант підробляв «списки місіонерів», які нібито від імені керівника єпархії мають їхати за кордон у справах релігійної громади.

Потім він подавав фальшиві документи до Держслужби з етнополітики та свободи слова за надуманою «аргументацією» про необхідність виїзду псевдокліриків за межі України.

Вартість одного «місця у списку» становила від 4,5 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та фінансових можливостей клієнтів.

Таким чином ділок намагався незаконно переправити за кордон шістьох ухилянтів. Однак, співробітники СБУ викрили схему і затримали його «на гарячому».

Також зазначено, що під час обшуків за адресою проживання затриманого виявлено комп'ютери, мобільні телефони та сім-картки з доказами оборудки та готівку, отриману злочинним шляхом.

"Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 9 років в'язниці з конфіскацією майна", - додали в СБУ.

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