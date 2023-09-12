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СБУ разоблачила экс-диакона УПЦ МП, который под видом «церковных миссионеров» отправлял уклонистов за границу

20:16, 12 сентября 2023
Сообщается, что он подделывал «списки миссионеров», которые якобы от имени руководителя епархии должны ехать за границу по делам религиозной общины.
СБУ разоблачила экс-диакона УПЦ МП, который под видом «церковных миссионеров» отправлял уклонистов за границу
Фото: СБУ
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СБУ задержала бывшего диакона Одесской епархии УПЦ (МП), который помогал уклонистам выезжать в страны Евросоюза под видом церковных клириков.

Как сообщается, для реализации сделки фигурант подделывал «списки миссионеров», которые якобы от имени руководителя епархии должны ехать за границу по делам религиозной общины.

Затем он подавал фальшивые документы в Госслужбу по этнополитике и свободе слова за надуманной «аргументацией» о необходимости выезда псевдоклириков за пределы Украины.

Стоимость одного «места в списке» составляла от 4,5 тысячи долларов. Сумма зависела от срочности выезда и возможностей клиентов.

Таким образом делец пытался незаконно переправить за границу шестерых уклонистов. Однако сотрудники СБУ разоблачили схему и задержали его «на горячем».

Также отмечено, что во время обысков по адресу проживания задержанного обнаружены компьютеры, мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами сделки и наличные, полученные преступным путем.

"Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Фигурант находится под стражей. Ему грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - добавили в СБУ.

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