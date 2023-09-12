Когда для оформления ДТП водители могут самостоятельно воспользоваться европротоколом без вызова полиции

В некоторых случаях для оформления ДТП водители могут самостоятельно воспользоваться европротоколом без вызова полиции.
Европротокол – это бумажный или электронный бланк для оформления ДТП водителями самостоятельно, без вызова полиции.
Как рассказали в Патрульной полиции Украині, его можно использовать, если:
- отсутствуют травмированные или погибшие;
- не причинен материальный ущерб третьим лицам;
- участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;
- между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;
- водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии;
- сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 грн.
Составить европротокол можно с помощью удобной онлайн-системы, или же на бумажном бланке.
Цифровой сервис фиксации ДТП проверит корректность заполненных данных и укажет ошибки.
Данные о ДТП сразу будут направлены страховым компаниям обеих сторон и внесены в базу данных МТСБУ.
Преимущества пользования европротоколом:
- не нужно информировать и ожидать патрульных;
- возможность покинуть место ДТП сразу после составления европротокола;
- водитель освобождается от административной ответственности, то есть водительское удостоверение не изымается, материалы не направляются в суд, штраф не налагается;
- экономия собственного времени.
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