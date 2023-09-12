Когда для оформления ДТП водители могут самостоятельно воспользоваться европротоколом без вызова полиции

Как воспользоваться европротоколом.

Изображение: freepik.com

В некоторых случаях для оформления ДТП водители могут самостоятельно воспользоваться европротоколом без вызова полиции.

Европротокол – это бумажный или электронный бланк для оформления ДТП водителями самостоятельно, без вызова полиции.

Как рассказали в Патрульной полиции Украині, его можно использовать, если:

отсутствуют травмированные или погибшие;

не причинен материальный ущерб третьим лицам;

участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;

между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;

водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии;

сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 грн.

Составить европротокол можно с помощью удобной онлайн-системы, или же на бумажном бланке.

Цифровой сервис фиксации ДТП проверит корректность заполненных данных и укажет ошибки.

Данные о ДТП сразу будут направлены страховым компаниям обеих сторон и внесены в базу данных МТСБУ.

Преимущества пользования европротоколом:

не нужно информировать и ожидать патрульных;

возможность покинуть место ДТП сразу после составления европротокола;

водитель освобождается от административной ответственности, то есть водительское удостоверение не изымается, материалы не направляются в суд, штраф не налагается;

экономия собственного времени.

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