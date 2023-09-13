Какие трудовые и социальные гарантии имеют беременные женщины и работники с детьми

Работодатель не может по собственной инициативе уволить беременных женщин и матерей с детьми младше трех лет, одиноких матерей с ребенком до 14 лет или ребенком с инвалидностью.

В Государственной налоговой службе напомнили, какие трудовые и социальные гарантии у беременных и работников с детьми.

По просьбе беременной женщины, женщины, имеющей ребенка до 14 лет, ребенка с инвалидностью или осуществляющей уход за больным членом семьи, или лица, воспитывающего малолетних детей без матери, работодатель обязан перевести их на неполный рабочий день/неделю.

Матери детей до полутора лет, кроме общего перерыва для отдыха и питания, предоставляются дополнительные перерывы для кормления ребенка – по 30 минут (60 минут, если детей двое и более) каждые три часа.

Также в случае необходимости работодатель должен предоставить беременным женщинам и женщинам с детьми до 14 лет или детьми с инвалидностью путевки в санатории и дома отдыха бесплатно или на льготных условиях, а также оказать им материальную помощь.

Нельзя по собственной инициативе уволить беременных женщин и матерей с детьми младше трех лет (до шести лет – если женщина продлила отпуск по уходу за ребенком), одиноких матерей с ребенком до 14 лет или ребенком с инвалидностью. Даже при полной ликвидации предприятия или окончании срочного трудового договора нужно трудоустроить таких работниц.

Это требование также распространяется на лиц, воспитывающих малолетних детей без матери.

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