Які трудові й соціальні гарантії мають вагітні жінки і працівники з дітьми

Роботодавець не може з власної ініціативи звільнити вагітних жінок і матерів із дітьми віком до трьох років, одиноких матерів із дитиною до 14 років або дитиною з інвалідністю.

У Державній податковій службі нагадали, які трудові й соціальні гарантії у вагітних жінок і працівників із дітьми.

На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину до 14 років, дитину з інвалідністю або доглядає за хворим членом сім’ї, або особи, яка виховує малолітніх дітей без матері, роботодавець зобов’язан перевести їх на неповний робочий день/тиждень.

Матерям дітей до півтора року, крім загальної перерви для відпочинку й харчування, надаються додаткові перерви для годування дитини – по 30 хвилин (60 хвилин, якщо дітей двоє й більше) що три години.

Також у разі необхідності роботодавець має надати вагітним жінкам і жінкам із дітьми до 14 років або дітьми з інвалідністю путівки до санаторіїв та будинків відпочинку безплатно або на пільгових умовах, а також надати їм матеріальну допомогу.

Роботодавець не може із власної ініціативи звільнити вагітних жінок і матерів із дітьми віком до трьох років (до шести років – якщо жінка подовжила відпустку для догляду за дитиною), одиноких матерів із дитиною до 14 років або дитиною з інвалідністю. Навіть за повної ліквідації підприємства або закінчення строкового трудового договору роботодавець має працевлаштувати таких працівниць.

Ця вимога також поширюється на осіб, які виховують малолітніх дітей без матері.

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