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  1. В Україні

На Київщині зафіксували спалах африканської чуми свиней: введено карантин

13:42, 12 вересня 2023
У деяких населених пунктах Обухівського району запроваджено 40-денні карантинні обмеження.
На Київщині зафіксували спалах африканської чуми свиней: введено карантин
Фото: Reuters
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В селі Стайки Обухівського району Київської області зафіксували спалах африканської чуми свиней. Про це повідомила Українська територіальна громада на своєму офіційному сайті.

«У відповідності до рішень Обухівської районної Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії від 05.09.2023, протокол № 7, було організовано заходи щодо ліквідації епізоотичного вогнища хвороби. Під час заходів було проведено безкровне знищення та спалювання 7 голів свиней різного віку», - сказано у повідомленні.

У зв’язку зі спалахом африканської чуми свиней на територіях безпосереднього спалаху захворювання, а також та територіях, що увійшли до зони захисту та зони нагляду встановлено 40-денні карантинні обмеження з моменту ліквідації вогнища захворювання.

До зони нагляду віднесені території:

- мисливські угіддя ТОВ «ТРИПІЛЬСЬКИЙ МИСЛИВЕЦЬ»,

- свиногосподарства ФГ «НІНА»

- населені пункти громади: село Верем’я, село Жуківці, село Трипілля, село Халеп’я, село Витачів.

Раніше ми писали, що в Ічнянському національному природному парку після спалаху африканської чуми свиней активісти зафіксували інших загиблих тварин.

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