В Киевской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней: введено карантин

В некоторых населенных пунктах Обуховского района введены 40-дневные карантинные ограничения.

Фото: Reuters

В селе Стайки Обуховского района Киевской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Об этом сообщила Украинская территориальная община на своем официальном сайте.

«В соответствии с решениями Обуховской районной Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии от 05.09.2023, протокол № 7, были организованы мероприятия по ликвидации эпизоотического очага болезни. Во время мероприятий было проведено бескровное уничтожение и сжигание 7 голов свиней всех возрастов», - говорится в сообщении.

В связи со вспышкой африканской чумы свиней на территориях непосредственной вспышки заболевания, а также на территориях, вошедших в зону защиты и зону надзора установлены 40-дневные карантинные ограничения с момента ликвидации очага заболевания.

К зоне надзора отнесены территории:

- охотничьи угодья ООО «ТРИПОЛЬСКИЙ ОХОТНИК»,

- свинохозяйства ФХ «НИНА»

- Населенные пункты общины: село Веремья, село Жуковцы, село Триполье, село Халепья, село Витачев.

Ранее сообщалось, что в Ичнянском национальном природном парке после вспышки африканской чумы свиней активисты зафиксировали других погибших животных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.