В Черновцах появится дневной безлимитный билет на весь коммунальный транспорт

Картонный билет со штрих-кодом будет действовать в течение дня с момента активации и до 23:00.

Источник фото: «Черновицкое троллейбусное управление»/facebook.com

В коммунальном транспорте Черновцов появится безлимитный билет на весь коммунальный транспорт, который будет действовать в течение дня.

Об этом сообщает «Черновицкое троллейбусное управление».

Картонный билет со штрих-кодом будет действовать в течение дня с момента активации и до 23:00.

Предварительная его стоимость составляет 50 гривен, а купить такой билет можно будет у водителя.

«Основными преимуществами билета "Дневной" множество поездок в течение дня и удобство и простота использования, ведь пассажиры могут пользоваться общественным транспортом столько раз, сколько им нужно, а картонный билет очень удобен в использовании и подлежит переработке», - говорится в сообщении.

Также мы рассказывали, что Франция запустит бюджетный проездной за 49 евро, после успеха Германии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.