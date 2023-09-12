В Киеве директор роддома потратил на зарплаты для фиктивных работников 4,5 млн грн

Директор роддома дал указание «трудоустроить» 17 человек, которые фактически не работали в коммунальном заведении.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении директору одного из родильных домов.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, должностному лицу инкриминирована растрата средств, служебный подлог и пособничество в легализации средств, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый дал указание «трудоустроить» в коммунальное учреждение 17 человек.

«Фактически эти люди в роддоме не работали.

Несмотря на это, в течение января 2021 - марта 2022 директор вносил ложные сведения в официальные документы, которые стали основанием для начисления и выплаты им заработной платы», - сказано в сообщении.

В ОГП добавили, что в общей сложности на оплату таким «работникам» было выделено 4,5 млн грн бюджетных средств.

Кроме того, правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что чиновников коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений подозревают в растрате 2 млн гривен на закупках и выплатах «мертвым душам».

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