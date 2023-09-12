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У Києві директор пологового будинку витратив на зарплати для фіктивних працівників 4,5 млн грн

13:53, 12 вересня 2023
Директор пологового будинку надав вказівку «працевлаштувати» 17 осіб, які фактично не працювали у комунальному закладі.
У Києві директор пологового будинку витратив на зарплати для фіктивних працівників 4,5 млн грн
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру директору одного з пологових будинків.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, посадовцю  інкриміновано розтрату коштів, службове підроблення та  пособництво у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України).

За даними слідства, підозрюваний надав вказівку «працевлаштувати» до комунального закладу 17 осіб.

«Фактично ці люди в пологовому будинку не працювали.

Незважаючи на це, протягом січня 2021 року – березня 2022 року директор вносив неправдиві відомості до офіційних документів, які стали підставою для нарахування та виплати їм заробітної плати», - сказано у повідомленні.

У ОГП додали, що загалом на оплату таким «працівникам» було виділено 4,5 млн грн бюджетних коштів.

Крім того, наразі правоохоронці встановлюють всіх осіб, які причетні до вчинення злочину.

Раніше ми писали, що посадовців комунального підприємства з утримання зелених насаджень підозрюють у розтраті 2 млн гривень на закупівлях та виплатах «мертвим душам».

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