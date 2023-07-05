Виплачували зарплатню фіктивним працівникам: у Києві підозрюють посадовців КП УЗН

За даними слідства, посадовці КП УЗН працевлаштували на посади озеленювачів 15 підставних осіб.

Фото: dnipr.kyivcity.gov.ua

Посадовців комунального підприємства з утримання зелених насаджень підозрюють у розтраті 2 млн гривень на закупівлях та виплатах «мертвим душам». Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, підозрювані, зловживаючи службовим становищем, забезпечили працевлаштування до комунального підприємства 15 підставних осіб на посади озеленювачів.



Достовірно знаючи, що вказані особи жодних робіт не виконували та не були присутні на робочому місці, посадовці упродовж травня 2021 року - жовтня 2022 року підписували табелі обліку використання ними робочого часу.



Крім того, у травні 2022 року між КП УЗН Подільського району міста Києва та приватним підприємством був укладений договір про закупівлю ґрунту.



У подальшому, перший заступник директора КП УЗН Подільського району м. Києва, діючи в інтересах підрядника та усвідомлюючи, що рослинний ґрунт за договором поставлено не у повному обсязі, підписав видаткову накладну, що стало підставою для перерахування на рахунок підрядника бюджетних коштів.



Відповідно до висновку економічної експертизи, внаслідок вищевказаних дій комунальному підприємству спричинено збитки на загальну суму понад 2 млн гривень, з яких майже 1,8 млн гривень - у вигляді виплат фіктивним працівникам.

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