Выплачивали зарплату фиктивным работникам: в Киеве подозревают чиновников КП УЗН

По данным следствия, должностные лица КП УЗН трудоустроили на должности озеленителей 15 подставных лиц.

Фото: dnipr.kyivcity.gov.ua

Чиновников коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений подозревают в растрате 2 млн гривен на закупках и выплатах «мертвым душам». Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.



По данным следствия, подозреваемые, злоупотребляя служебным положением, обеспечили трудоустройство в коммунальное предприятие 15 подставных лиц на должности озеленителей.



Достоверно зная, что указанные лица никаких работ не выполняли и не присутствовали на рабочем месте, должностные лица в течение мая 2021 - октября 2022 подписывали табели учета использования ими рабочего времени.



Кроме того, в мае 2022 между КП СЗН Подольского района города Киева и частным предприятием был заключен договор о закупке почвы.



В дальнейшем первый заместитель директора КП СЗН Подольского района г. Киева, действуя в интересах подрядчика и осознавая, что растительная почва по договору поставлена не в полном объеме, подписал расходную накладную, что стало основанием для перечисления на счет подрядчика бюджетных средств.



Согласно заключению экономической экспертизы, в результате вышеуказанных действий коммунальному предприятию нанесен ущерб на общую сумму более 2 млн гривен, из которых почти 1,8 млн гривен - в виде выплат фиктивным работникам.

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