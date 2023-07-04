Кабмин существенно усовершенствовал работу электронного каталога Prozorro Market

Теперь единственным инструментом для проведения закупок у Prozorro Market станет запрос предложений.

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое вносит целый ряд важных изменений в специфику работы Prozorro Market. Ключевая из них – теперь единственным инструментом для проведения закупок у Prozorro Market станет запрос предложений. Соответствующее решение было утверждено правительством 4 июля 2023 года. Об этом сообщил правительственный портал.

«Мы провели исследование для того, чтобы упростить работу всех пользователей в Prozorro Market. Опросив заказчиков и поставщиков, мы внесли ряд усовершенствований. Основное коренное изменение состоит в том, что теперь все закупки у Prozorro Market будут происходить по запросу предложений. Инструмент запроса предложений в Prozorro Market по-прежнему позволит заказчикам быстро закрывать свои нужды без подготовки тендерной документации. В среднем такая закупка продлится до 10 дней. К тому же, заказчик всегда будет получать выгодные предложения, ведь получит заказ тот, кто сможет предложить лучшую цену», - объясняет заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.

По ее словам, раньше при закупках до 100 тысяч гривен можно было делать прямые заказы в каталоге. По сути, процесс закупок походил на совершение покупок в обычном интернет-магазине. Впрочем, исследования и опросы пользователей показали, что указанные цены не всегда соответствовали наличию тех или иных товаров у поставщиков. Потому именно запрос позволяет получать более актуальные предложения от бизнеса и лучшие цены.

Поэтому заказчики, которые решили купить необходимый товар у Prozorro Market, независимо от суммы закупки должны объявить запрос и указать в нем все характеристики заказа. И тогда поставщики будут четко знать все детали по условиям поставки и предоставят актуальную цену под конкретные условия заказчика.

Еще одно немаловажное изменение состоит в том, что в заказах до 500 тыс. грн заказчики смогут более четко указать, какой именно товар им нужен. Речь идет о том, что заказчик сможет определять информацию о нужных ему характеристиках товара, а также указывать конкретные торговые марки производителей продукции, которые он хочет получить.

Если же стоимость товара составляет более 500 тысяч гривен, то в таком случае запрос предложения должен содержать информацию о характеристиках товара и их допустимых значениях в соответствии с профилем каталога. Также появляется условие, что в таком случае должно быть по меньшей мере два предложения от поставщиков.

Для уменьшения манипуляций со стороны поставщиков вводится требование предоставлять обязательный проект договора по запросу предложения. Также заказчику предоставляется право отклонить предложение победителя, если он отказывается подписывать договор и перейти к рассмотрению следующего.

В новом порядке осуществления закупок убирается понятие профиль закупки, вместо этого вводится понятие техническая спецификация. Это должно устранить некоторые недоразумения, возникающие при коммуникации продукта.

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