В программе єОселя смогут принять участие украинцы, не имеющие собственного жилья, — решение правительства

Кабмин решил расширить программу єОселя: украинцы, не имеющие собственного жилья, смогут получить льготный ипотечный кредит под 7% годовых.

Правительство анонсировало расширение программы єОселя. В программе смогут принять участие украинцы, не имеющие собственного жилья. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Вносим изменения, благодаря которым участие в программе єОселя смогут принять другие украинцы, не имеющие собственного жилья. Для них будет действовать льготная годовая ставка 7% в гривне. Первый взнос – от 20%, а срок кредитования – до 20 лет», – отметил глава правительства.

Премьер-министр отметил, что эти и другие изменения в условия программы позволят существенно активизировать выдачу ипотеки: «Мы создаем возможность для украинских семей, нуждающихся в жилье, получить его уже сейчас».

Напомним, в прошлом году по инициативе Президента Украины правительство запустило программу єОселя, которая дала возможность военным, правоохранителям, учителям, медикам и ученым получать ипотеку под 3%.

На сегодня таких льготных ипотечных кредитов уже выдано на сумму более 1,2 млрд гривен.

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