У програмі єОселя зможуть взяти участь українці, які не мають власного житла, — рішення уряду

Кабмін вирішив розширити програму єОселя: українці, які не мають власного житла, зможуть отримати пільговий іпотечний кредит під 7% річних.

Уряд анонсував розширення програми єОселя. У програмі зможуть взяти участь українці, які не мають власного житла. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Вносимо зміни, завдяки яким участь у програмі єОселя зможуть взяти інші українці, які не мають власного житла. Для них буде діяти пільгова річна ставка 7% у гривні. Перший внесок — від 20%, а термін кредитування — до 20 років», — зазначив очільник уряду.

Прем’єр-міністр зауважив, що ці та інші зміни в умови програми дозволять суттєво активізувати видачу іпотеки: «Ми створюємо можливість для українських родин, які потребують житла, отримати його вже зараз».

Нагадаємо, минулого року за ініціативи Президента України уряд запустив програму єОселя, яка дала можливість військовим, правоохоронцям, вчителям, медикам та науковцям отримувати іпотеку під 3%.

Наразі таких пільгових іпотечних кредитів уже видано на суму більш ніж 1,2 млрд гривень.

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