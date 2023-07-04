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Внесено зміни до деяких актів Кабміну щодо охорони земель і ґрунтів

18:12, 4 липня 2023
Документом передбачається запровадження класифікації заходів щодо охорони земель і ґрунтів та спрощення й уніфікація форм витягів із Державного земельного кадастру.
Внесено зміни до деяких актів Кабміну щодо охорони земель і ґрунтів
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Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 665 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо охорони земель і ґрунтів», розроблену Держгеокадастром на виконання вимог Закону України від 19 жовтня 2022 року № 2698-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель». Про це повідомив офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

«Документом передбачається:

впровадження механізму внесення до Державного земельного кадастру відомостей про заходи щодо охорони земель і ґрунтів, що надасть можливість фізичним та юридичним особами користуватись такими відомостями у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку та на Публічній кадастровій карті України, сприятиме широкій обізнаності власників і користувачів земельних ділянок, органів місцевого самоврядування щодо наявних заборон або обмежень у використанні земель, дозволених або не заборонених умов і режимів використання земельних ділянок відповідно до вимог законодавства;

запровадження класифікації заходів щодо охорони земель і ґрунтів, яка дозволить ідентифікувати, у тому числі, групи земель, порушених внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії, та бойових дій під час дії воєнного стану, що, в свою чергу, дозволить приймати об’єктивні рішення під час визначення режимів оподаткування відповідних територій;

спрощення й уніфікація форм витягів із Державного земельного кадастру про земельні ділянки та удосконалення структури електронного документа.

Також цією постановою Уряду з переліку адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами на безоплатній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835, виключено адмінпослугу «Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок», - сказано у повідомлені.

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