Внесены изменения в некоторые акты Кабмина по охране земель и почв

Документом предусматривается введение классификации мер по охране земель и почв, а также упрощение и унификация форм выписок из Государственного земельного кадастра.

Кабинет Министров Украины принял постановление № 665 «О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Украины об охране земель и почв», разработанное Госгеокадастром во исполнение требований Закона Украины от 19 октября 2022 года № 2698-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановление системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и усовершенствование законодательства по охране земель». Об этом сообщил официальный сайт Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру.

«Документом передбачається:

впровадження механізму внесення до Державного земельного кадастру відомостей про заходи щодо охорони земель і ґрунтів, що надасть можливість фізичним та юридичним особами користуватись такими відомостями у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку та на Публічній кадастровій карті України, сприятиме широкій обізнаності власників і користувачів земельних ділянок, органів місцевого самоврядування щодо наявних заборон або обмежень у використанні земель, дозволених або не заборонених умов і режимів використання земельних ділянок відповідно до вимог законодавства;

запровадження класифікації заходів щодо охорони земель і ґрунтів, яка дозволить ідентифікувати, у тому числі, групи земель, порушених внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії, та бойових дій під час дії воєнного стану, що, в свою чергу, дозволить приймати об’єктивні рішення під час визначення режимів оподаткування відповідних територій;

спрощення й уніфікація форм витягів із Державного земельного кадастру про земельні ділянки та удосконалення структури електронного документа.

Також цією постановою Уряду з переліку адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами на безоплатній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835, виключено адмінпослугу «Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок», - сказано в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.