Средства на выплату помощи пострадавшим от теракта на Каховской ГЭС перечислены регионам, — Шмыгаль

Глава правительства сообщил, что средства, назначенные пострадавшим от теракта на Каховской ГЭС, перечислены на места и в ближайшие два дня местные власти должны осуществить эти выплаты.

Сразу после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС правительство выделило из Фонда ликвидации 1,5 млрд гривен для строительства магистральных водопроводов. Работы уже стартовали. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 4 июля.



Речь идет о водопроводах Карачуновское водохранилище – Кривой Рог – Южное водохранилище, Марганец – Никополь, Хортица – Томаковка.



«Их протяженность около 150 км, и они снабдят питьевой водой жителей четырех регионов. В частности, жителей Кривого Рога, Никополя и Марганца. Призываю к максимальной координации усилий между центральными и местными властями для достижения результата как можно быстрее», — подчеркнул Денис Шмыгаль.



В целом, по словам премьер-министра, для преодоления последствий теракта на Каховской ГЭС правительство направило более 4 млрд гривен. Это средства на подвоз людям питьевой воды, восстановление поврежденных и разрушенных объектов, на выплату 5 тысяч гривен единовременной помощи пострадавшим.



Как отметил глава правительства, по состоянию на сегодняшний день уже подано 2300 заявлений на получение такой помощи, из которых почти тысяча уже передана на выплату. Соответствующие средства перечислены на места и в ближайшие два дня местные власти должны осуществить эти выплаты.

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