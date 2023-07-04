В Германии начались два судебных процесса относительно побочных эффектов вакцин от коронавируса

От компаний BioNTech и AstraZeneca требуют компенсацию из-за побочных эффектов вакцин от Covid-19.

Фото: wissenschaft.de

В понедельник, 3 июля, в Германии начались два судебных процесса относительно побочных эффектов вакцин от Covid-19, передает badische-zeitung.de.

В судах Баварии и Баден-Вюртемберг начались судебные процессы против компаний BioNTech и AstraZeneca.

Мужчина требует у компании BioNTech компенсацию за ухудшение зрения, которое, по его словам, вызвано вакциной от коронавируса.

По словам производителя из Майнца, имеющего разрешение на продажу в Германии вакцины, разработанной совместно с американской компанией Pfizer, дело необоснованное.

В Бамберге, Бавария, на компанию AstraZeneca подала в суд женщина, утверждающая, что после вакцинации начала страдать от тромбоза и серьезных сердечно-сосудистых проблем.

По данным СМИ, было подано по меньшей мере 200 гражданских жалоб по поводу вероятного ущерба от вакцинации против Covid-19.

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