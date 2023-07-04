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На найближчому пленарному засіданні заплановано розгляд законопроєкту про легалізацію медичного канабісу, однак поки його не готові підтримати принаймі 226 депутатів.

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  1. У світі

У  Німеччині почалися два судові процеси щодо побічних ефектів вакцин від коронавірусу

17:58, 4 липня 2023
Від компаній BioNTech та AstraZeneca вимагають компенсацію через побічні ефекти вакцин від Covid-19.
У  Німеччині почалися два судові процеси щодо побічних ефектів вакцин від коронавірусу
Фото: wissenschaft.de
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У понеділок, 3 липня, у Німеччині розпочалися два судові процеси щодо побічних ефектів вакцин від Covid-19, передає badische-zeitung.de

В судах Баварії та Баден-Вюртембергу розпочалися судові процеси проти компаній BioNTech і AstraZeneca.

Чоловік вимагає у компанії BioNTech компенсацію за погіршення зору, яке, за його словами, спричинене вакциною від коронавірусу.

За словами виробника з Майнца, який має дозвіл на продаж у Німеччині вакцини, розробленої спільно з американською компанією Pfizer, справа необґрунтована.

У Бамберзі, Баварія, на компанію AstraZeneca подала до суду жінка, яка стверджує, що після вакцинації почала страждати від тромбозу та серйозних серцево-судинних проблем.

За даними ЗМІ, було подано щонайменше 200 цивільних скарг щодо ймовірної шкоди від вакцинації проти Covid-19.

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