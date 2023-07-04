Шмигаль закликав місцеву владу прискорити розгляд заяв на єВідновлення

Глава уряду заявив, що обробка місцевою владою заявок на єВідновлення відбувається повільно і закликав виправити ситуацію.

Фото: kmu.gov.ua

Місцевій владі треба прискорити розгляд заяв на єВідновлення, щоб дати людям ресурси для ремонту житла. Про це йдеться у промові глави уряду Дениса Шмигаля під час засідання Кабміну 4 липня.

За його словами, 4,4 млрд гривень було спрямовано на реалізацію програми єВідновлення. Наразі українці подали понад 22 тисячі заяв на компенсацію за пошкоджене житло. Лідерами за кількістю заяв є Харківщина, Київщина та Миколаївська область.



«На жаль, обробка заявок місцевою владою відбувається повільно. Компенсація погоджена лише щодо півторисотні осіб. Ще раз наголошую: слід максимально мобілізуватися, дати людям ресурси до настання холодів, щоб вони встигли завершити ремонтні роботи», – наголосив Шмигаль.

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