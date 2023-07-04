Шмыгаль призвал местные власти ускорить рассмотрение заявлений на єВідновлення

Глава правительства заявил, что обработка местными властями заявок на єВідновлення происходит медленно и призвал исправить ситуацию.

Фото: kmu.gov.ua

Местным властям нужно ускорить рассмотрение заявлений на єВідновлення, чтобы дать людям ресурсы для ремонта жилья. Об этом говорится в выступлении главы правительства Дениса Шмыгаля во время заседания Кабмина 4 июля.

По его словам, 4,4 млрд гривен было направлено на реализацию программы єВідновлення. В настоящее время украинцы подали более 22 тысяч заявлений на компенсацию за поврежденное жилье. Лидерами по количеству заявлений являются Харьковщина, Киевщина и Николаевская область.



«К сожалению, обработка заявок местными властями происходит медленно. Компенсация согласована только в отношении полуторасот человек. Еще раз подчеркиваю: нужно максимально мобилизоваться, дать людям ресурсы до наступления холодов, чтобы они успели завершить ремонтные работы», – подчеркнул Шмыгаль.

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