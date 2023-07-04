Кошти на виплату допомоги постраждалим від теракту на Каховській ГЕС перераховано регіонам, — Шмигаль

Глава уряду повідомив, що кошти, призначені постраждалим від теракту на Каховській ГЕС, перераховані на місця і протягом найближчих двох днів місцева влада має здійснити ці виплати.

Відразу після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС уряд виділив із Фонду ліквідації 1,5 млрд грн для будівництва магістральних водогонів. Роботи вже стартували. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 4 липня.



Ідеться про водогони Карачунівське водосховище – Кривий Ріг — Південне водосховище, Марганець — Нікополь, Хортиця — Томаківка.



«Їх протяжність близько 150 км, і вони забезпечать питною водою жителів чотирьох регіонів. Зокрема мешканців Кривого Рогу, Нікополя та Марганця. Закликаю до максимальної координації зусиль між центральною та місцевою владою для досягнення результату якнайшвидше», — наголосив Денис Шмигаль.



Загалом, за словами прем’єр-міністра, для подолання наслідків теракту на Каховській ГЕС Уряд спрямував понад 4 млрд гривень. Це кошти на підвезення людям питної води, на відбудову пошкоджених та зруйнованих об’єктів, на виплату 5 тисяч гривень одноразової допомоги постраждалим.



Як зазначив глава уряду, станом на сьогодні вже подано 2300 заяв на отримання такої допомоги, з яких майже тисячу вже передано на виплату. Відповідні кошти перераховані на місця і протягом найближчих двох днів місцева влада має здійснити ці виплати.

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