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Кошти на виплату допомоги постраждалим від теракту на Каховській ГЕС перераховано регіонам, — Шмигаль

19:04, 4 липня 2023
Глава уряду повідомив, що кошти, призначені постраждалим від теракту на Каховській ГЕС, перераховані на місця і протягом найближчих двох днів місцева влада має здійснити ці виплати.
Кошти на виплату допомоги постраждалим від теракту на Каховській ГЕС перераховано регіонам, — Шмигаль
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Відразу після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС уряд виділив із Фонду ліквідації 1,5 млрд грн для будівництва магістральних водогонів. Роботи вже стартували. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 4 липня.

Ідеться про водогони Карачунівське водосховище – Кривий Ріг — Південне водосховище, Марганець — Нікополь, Хортиця — Томаківка.

«Їх протяжність близько 150 км, і вони забезпечать питною водою жителів чотирьох регіонів. Зокрема мешканців Кривого Рогу, Нікополя та Марганця. Закликаю до максимальної координації зусиль між центральною та місцевою владою для досягнення результату якнайшвидше», — наголосив Денис Шмигаль.

Загалом, за словами прем’єр-міністра, для подолання наслідків теракту на Каховській ГЕС Уряд спрямував понад 4 млрд гривень. Це кошти на підвезення людям питної води, на відбудову пошкоджених та зруйнованих об’єктів, на виплату 5 тисяч гривень одноразової допомоги постраждалим.

Як зазначив глава уряду, станом на сьогодні вже подано 2300 заяв на отримання такої допомоги, з яких майже тисячу вже передано на виплату. Відповідні кошти перераховані на місця і протягом найближчих двох днів місцева влада має здійснити ці виплати.

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