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Кабмін суттєво вдосконалив роботу електронного каталогу Prozorro Market

18:24, 4 липня 2023
Відтепер єдиним інструментом для проведення закупівель у Prozorro Market стане запит пропозицій.
Кабмін суттєво вдосконалив роботу електронного каталогу Prozorro Market
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Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка вносить цілу низку важливих змін у специфіку роботи Prozorro Market. Ключова з них — відтепер єдиним інструментом для проведення закупівель у Prozorro Market стане запит пропозицій. Відповідне рішення було затверджено Урядом 4 липня 2023 року. Про це повідомив урядовий портал.

«Ми провели дослідження  для того, щоб спростити роботу усіх користувачів в Prozorro Market. Опитавши замовників та постачальників, ми внесли ряд вдосконалень. Основна докорінна зміна полягає в тому, що тепер усі закупівлі в Prozorro Market будуть відбуватися через запит пропозицій. Інструмент запиту пропозицій у Prozorro Market, як і раніше дозволить замовникам швидко закривати свої потреби без підготовки тендерної документації. В середньому така закупівля триватиме до 10 днів. До того ж замовник  завжди буде отримувати вигідні пропозиції, адже отримає замовлення той, хто зможе запропонувати найкращу ціну», - пояснює заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

За її словами, раніше при закупівлях до 100 тисяч гривень можна було робити прямі замовлення в каталозі. По суті, процес закупівель був схожий на здійснення покупок в звичайному інтернет-магазині. Утім, дослідження та опитування користувачів показали, що вказані ціни не завжди відповідали наявності тих чи інших товарів у постачальників. Тому саме запит дозволяє отримувати більш актуальні пропозиції від бізнесу та кращі ціни.

Тож відтепер замовники, які вирішили купити необхідний товар у Prozorro Market, незалежно від суми закупівлі мають оголосити запит та вказати у ньому всі характеристики замовлення. І тоді постачальники будуть чітко знати всі деталі стосовно умов постачання та нададуть актуальну ціну під конкретні умови замовника.

Ще одна важлива зміна полягає в тому, що в замовленнях до 500 тис. грн замовники зможуть більш чітко вказати, який саме товар їм потрібен. Йдеться про те, що замовник зможе визначати інформацію про потрібні йому характеристики товару, а також вказувати конкретні торговельні марки виробників продукції, які він бажає отримати.

Якщо ж вартість товару складає більше 500 тисяч гривень, то в такому випадку запит пропозиції має містити інформацію  про характеристики товару та їх допустимі значення у відповідності до профіля каталога. Також з’являється умова, що в такому випадку має бути щонайменше дві пропозиції від постачальників.

Для зменшення маніпуляцій з боку постачальників вводиться вимога надавати обов’язковий проєкт договору у запиті пропозиції. Також замовнику надається право відхилити пропозицію переможця, якщо він відмовляється підписувати договір, та перейти до розгляду наступної.

В новому порядку здійснення закупівель прибирається поняття профіль закупівлі, натомість вводиться поняття технічна специфікація. Це має прибрати деякі непорозуміння, які виникали при комунікації продукту.

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