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ВП ВС переглянула справу про покарання водія за нетверезе водіння після рішення ЄСПЛ, який назвав порушенням відсутність прокурора у справі про адмінправопорушення

ЄСПЛ констатував порушення Конвенції через відсутність прокурора у справі про притягнення водія до адміністративної відповідальності за керування авто в стані сп'яніння: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

Усі наявні ресурси місцевої та центральної влади у 2024 році максимально будуть спрямуватися на військові потреби, – Роксолана Підласа

Новий держбюджет передбачатиме, що усі наявні ресурси місцевої та центральної влади у 2024 році максимально будуть спрямуватися на військові потреби.

Верховна Рада спростить порядок встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок

Втім, як зазначає ГНЕУ, прийняття законопроекту в такій редакції збільшує корупційні ризики, оскільки він не містить чітких та однозначних критеріїв, на підставі яких цільове призначення земельних ділянок може бути змінено.

Підставою для відступу від попередньої правової позиції є очевидна неправильність попереднього висновку – Велика Палата ВС

У Великій Палаті Верховного Суду пояснили, чому відбуваються відступи від попередніх правових позицій.

Пентагон надіслав в Україну спеціального представника та команду для нагляду за використанням допомоги США

За словами генерального інспектора Міністерства оборони США, високопоставлений представник США почав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу, який базуватиметься в посольстві США в Києві і контролюватиме допомогу США.

  1. В Україні

Ще в 4 регіонах України відкрили онлайн-запис для складання практичних іспитів з водіння

15:26, 12 вересня 2023
Нововведення відбувається в рамках пілотного проєкту із забезпечення прозорих іспитів.
Ще в 4 регіонах України відкрили онлайн-запис для складання практичних іспитів з водіння
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З вівторка, 12 вересня, відкривається доступ до онлайн запису на практичні іспити для майбутніх кермувальників ще в 4 областях України.

Нововведення відбувається в рамках пілотного проєкту із забезпечення прозорих іспитів. З 21 вересня він розширюється на Хмельниччину, Черкащину, Полтавщину та Чернігівщину. Тож у цих регіонах кандидати у водії мають можливість онлайн оформити талон попереднього запису на практичний іспит через функціонал е-запис, зазначили у Головному сервісному центрі МВС.

Вже зараз кандидати у водії можуть замовити онлайн талон, який генерується на 14 днів вперед. А з 21 вересня, коли стартує пілотний проєкт, система дозволить записуватися заздалегідь також через термінал.

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