Ще в 4 регіонах України відкрили онлайн-запис для складання практичних іспитів з водіння

Нововведення відбувається в рамках пілотного проєкту із забезпечення прозорих іспитів.

З вівторка, 12 вересня, відкривається доступ до онлайн запису на практичні іспити для майбутніх кермувальників ще в 4 областях України.

Нововведення відбувається в рамках пілотного проєкту із забезпечення прозорих іспитів. З 21 вересня він розширюється на Хмельниччину, Черкащину, Полтавщину та Чернігівщину. Тож у цих регіонах кандидати у водії мають можливість онлайн оформити талон попереднього запису на практичний іспит через функціонал е-запис, зазначили у Головному сервісному центрі МВС.

Вже зараз кандидати у водії можуть замовити онлайн талон, який генерується на 14 днів вперед. А з 21 вересня, коли стартує пілотний проєкт, система дозволить записуватися заздалегідь також через термінал.

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