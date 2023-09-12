Солом’янський райсуд Києва тимчасово отримав двох суддів

Судді Олександр Воронкін та Сніжана Степанова рік будуть здійснювати правосуддя у столиці.

Джерело фото: sl.ki.court.gov.ua

Вища рада правосуддя 12 вересня 2023 року строком на 1 рік відрядила у склад Солом’янського районного суду міста Києва двох суддів з судів, що опинилися на окупованій території.

Так, тимчасове призначення отримали суддя Старобільського районного суду Луганської області Олександр Воронкін та суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Сніжана Степанова.

Як розповів членам ВРП суддя Олександр Воронкін, він не здійснює правосуддя вже досить тривалий час – з 24 лютого 2022 року. Разом з іншими суддями у квітні 2022 року він написав заяву на тимчасове відрядження в інший суд. Конкретно Олександра Воронкіна зацікавили Дніпровський, Шевченківський та Дарницький районні суди Києва.

Цікаво, що 6 березня 2022 року підсудність справ Старобільського районного суду Луганської області була змінена на Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області. Втім, судді Старобільського суду все ж вирішили відрядитись у Київ.

Протягом 2022 року тодішній голова Верховного Суду Всеволод Князєв відрядив своїми наказами чотирьох суддів Старобільського районного суду у столичні Голосіївський, Дарницький, Святошинський і Солом’янський районні суди Києва.

Разом з тим, заява про відрядження судді Олександра Воронкіна чомусь «зависла» в апараті Всеволода Князєва. «Я телефонував у Верховний Суд, просився на особистий прийом до голови Верховного Суду, однак мені повідомили, що з питань відрядження суддів особистий прийом головою ВС не здійснюється, тому чекайте на розгляд вашої заяви», - розповів ВРП Олександр Воронкін.

Також, Олександр Воронкін розповів, що проживає разом сім’єю в Києві.

Що стосується Сніжани Степанової, то в минулі роки вона вже здійснювала правосуддя у Києві.

У грудні 2017 року строком на шість місяців вона була переведена на посаду судді Дарницького районного суду міста Києва. А у березні 2019 року суддя отримала відрядження строком на 1 рік для здійснення правосуддя у Святошинському районному суді міста Києва.

Разом з тим, територіальна підсудність справ Жовтневого районного суду міста Маріуполя 6 березня 2022 року була змінена на Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська.

Втім, Рада правосуддя все же вирішила, що найближчий рік Сніжана Степанова все ж буде здійснювати правосуддя у Солом’янському районному суді міста Києва.

Нагадаємо, що відповідні рекомендації Олександр Воронкін та Сніжана Степанова отримали від ВККС 9 серпня.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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